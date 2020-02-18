شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مرتضى يدعب ابنة جنش قبل السوبر.. وجنش يشير لـ"كارتيرون": سلمى على الحاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك عبر صفحته علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، فيديو لمرتضي منصور رئيس النادي اثناء اجتماعه مع اللاعبين قبل السفر للإمارات يداعب خلاله رئيس النادي ابنة محمود جنش حارس مرمي الفريق.

مرتضي منصور قال عقب تقبيل الطفلة له زي أنور وجدي وفيروز وعندما قام جنش بإخراج ابنته من غرفة الاجتماعات وقال لاحد عاملي غرفة الملابس: هاتلها لعبة، ليرد مرتضي بأن يسمح لها بحضور الاجتماع ليعلق جنش: هتيجي برزقك.

وداعب جنش ابنته وكارتيرون المدير الفني للفريق قائلا لها باللغة العربية : سلمي علي الحاج في إشارة لكارتيرون الذى لم يفهم كلامه ولكن جميع اللاعبين انفجروا من الضحك علي تعليقات جنش.

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ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلي بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجي التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

ويلعب الأهلي مباراته ضد الزمالك بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة في مرمى الفريق البورسعيدي في المواجهة التي جمعت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدوري الممتاز.