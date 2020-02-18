شكرا لقرائتكم خبر عن حفل افتتاح البطولة العربية للرماية والشيخة فاطمة الليلة في أحد فنادق أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقام مساء اليوم الثلاثاء حفل افتتاح البطولة العربية للرماية للسيدات والشيخة فاطمة بنت مبارك، التى تستضيفها مصر بنادى الرماية بالهرم ونادى الصيد بالسادس من أكتوبر، والمقرر انطلاقها الأربعاء، بأحد فنادق السادس من أكتوبر.

ويشارك فى البطولة 350 راميا ورامية من 13 دولة هي: "تونس، المغرب، الجزائر، سوريا، اليمن، الكويت، لبنان، الإمارات، الكويت، البحرين، العراق، سلطنة عمان، ومصر "البلد المضيف".

ووجه مسئولو اتحاد الرماية، برئاسة حازم حسنى، الدعوة للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لحضور الحفل وعدد من الشخصيات البارزة.

وأكد اللواء حازم حسني أن استضافة البطولة العربية هو استمرار لسلسلة البطولات التى تستضيفها مصر فى الرماية، وتقدم احتكاكا قويًا للرماة المصريين من خلال المنافسة مع الأبطال العرب لتأهيلهم للمشاركة فى بطولات العالم والدورات الأولمبية المقبلة.

وأشار حسني إلى أن البطولة العربية كل عام تحمل منافسة شرسة نظرًا للمستوى المتميز الذى وصلت له البلدان العربية فى الرماية، خاصة دول الخليج التى تطورت كثيرًا فى الأسلحة وأصبحت تملك أبطالا على مستوى عالمى.

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ولفت رئيس اتحاد الرماية إلى أن هذه البطولات تدعم بقوة السياحة الرياضية فى مصر، وتؤكد قدرات مصر التنظيمية على استضافة الأحداث الكبرى، ورسالة للجميع أن مصر بلد الأمان والحاضنة لكافة الأشقاء والعالم اجمع.

وتوج الرامى عزمى محيلبة مؤخرا بالميدالية الذهبية فى البطولة العربية للرماية فى منافسات الاسكيت والمقامة بالمغرب .

بينما حصل على برونزية الجائزة الكبرى بالمغرب وحقق رقم 124 من 125 طبقا فى التصفيات .

وحصل الفريق المصرى المختلط مؤخرا على الميدالية الذهبية والفضية فى البطولة العربية للرماية بالمغرب فى منافسات التراب، وجاءت الميدالية الذهبية من نصيب الزوجى المختلط ماجى عشماوى وعبد العزيز محيلبة والفضية من نصيب الزوجى سوزان جابر ومحمد خلف.