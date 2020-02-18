"الترجي أقوى من الأهلي 100 مرة".. 6 رسائل من مرتضى للاعبي الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نشرت قناة الزمالك فيديو من الجلسة التي عقدها مرتضى منصور رئيس النادي أمس الأحد مع لاعبي الفريق قبل السفر إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي في العاصمة أبو ظبي يوم الخميس المقبل.

وكان الزمالك نجح في التتويج بلقب السوبر الإفريقي بعد فوزه في قطر على الترجي التونسي بنتيجة (3-1).

وقال مرتضى في رسالته إلى لاعبيه أمس الأحد: "شرفتوا مصر بعد التتويج بالسوبر الإفريقي، وسعيد بالروح والسعادة التي رأيتها من الجميع حتى الذين لم يشاركوا في المباراة، لأن الزمالك انتصر في المباراة بعد تمثيله لمصر".

وأضاف: "طوينا صفحة السوبر الإفريقي، كنا خائفين من المباريات التي سنلعبها خلال شهر فبراير لكننا بدأنا تلك المرحلة بالفوز على الإسماعيلي في الدوري رغم تأخرنا بهدف في البداية، بجانب الترجي في السوبر الإفريقي".

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وأوضح: "المهمة المقبلة ستكون في السوبر المحلي أمام الأهلي، الترجي فريق قوي وأقوى من الأهلي 100 مرة وهو الذي تمكن من الفوز عليه في دوري الأبطال، سنفوز على الأهلي عندما نشعر بأننا أفضل منه ولا تخشاه".

وأكمل رسالته للاعبيه من قبل: "خسرنا السوبر الماضي بسبب التشكيل السيء الذي بدأنا به المباراة مع احترامي لميتشو، ورغم ذلك كنا قريبين من التعادل معه، الأهلي ليس بعبعا، أنتم أفضل منه وتمكنتوا من الفوز عليه من قبل".

وتابع: "رينيه فايلر (المدير الفني للأهلي) مدرب مميز بالحكام، وقلت من قبل أنه إذا توافر حكم عادل وتقنية الفيديو لن نخسر أي بطولة، والدليل على ذلك أن كل بطولاتنا التي يديرها حكام أجانب نحقق خلالها نتيجة إيجابية".

وأتم رئيس نادي الزمالك رسالته قائلا: "الجميع ينتظر تكرار نفس الأداء في الإمارات، لا تفسدوا فرحتكم بالسوبر الإفريقي، نريد اللعب بنفس إرادة النصر والفوز على الأهلي بلا مساعدات لإثبات أنه يفوز في مصر بالتحكيم".