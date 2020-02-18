كرواتيا تشارك في دورة المنتخب الأولمبي بدبي بعد اعتذار رومانيا

تقرر بصفة رسمية، مشاركة كرواتيا في الدورة الودية التي يخوضها المنتخب الأولمبي في دبي خلال مارس المقبل. الأولمبي في دبي خلال مارس المقبل. واعتذر منتخب رومانيا عن عدم المشاركة في الدورة لارتباطه ببطولة أوروبا للشباب في نفس التوقيت.



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