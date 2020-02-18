الحكام تهدد بمقاطعة مباريات الدوري .. تعرف على السبب

هدد عدد كبير من الحكام وخاصة الحكام الكبار، بمقاطعة مباريات الدوري الممتاز للموسم الحالي. واعترض الحكام على قرار اتحاد الكرة بصرف البدلات القديمة البالغة ٣ آلاف جنيه فقط لحكم الساحة رغم أن سمير عثمان رئيس اللجنة السابق رفع البدلات لتصبح ٦ آلاف جنيه لحكم الساحة أن سمير عثمان رئيس اللجنة السابق رفع البدلات لتصبح ٦ آلاف جنيه لحكم الساحة واعتمد اللواء ثروت سويلم هذا القرار بشكل رسمي. وفوجيء الحكام برفض اتحاد الكرة صرف البدلات الجديدة وتمسك مسؤولو الجبلاية بصرف البدلات القديمة مما أثر غضب الحكام ودفعهم للتهديد بمقاطعة مباريات الدوري. وتحاول لجنة الحكام في الساعات المقبلة احتواء غضب الحكام والسيطرة على الموقف لتجنب حدوث أزمات تؤثر في شكل الدوري العام.

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