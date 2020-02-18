اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة النصر ضد العين بث مباشر اليوم 18-2-2020 كورة ستار في دوري أبطال آسيا بث مباشر

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة النصر ضد العين بث مباشر اليوم 18-2-2020 كورة ستار في دوري أبطال آسيا بث مباشر يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة النصر ضد العين بث مباشر اليوم 18-2-2020 كورة ستار في دوري أبطال آسيا بث مباشر ويقام اللقاء بين النصر السعودي والعين الإماراتي عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبوظبي، والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة النصر ضد العين بث مباشر اليوم 18-2-2020 كورة ستار في دوري أبطال آسيا بث مباشر ويحتضن اللقاء بين النصر السعودي والعين الإماراتي، أرضية ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، ويتواجد النصر السعودي في المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل العين الإماراتي المركز الرابع بدون رصيد.العين و النصر الساعة 4.55 علي قناة 4