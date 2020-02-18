اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة النصر ضد العين اليوم الثلاثاء 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا HD

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بث حي KORA GOAL مشاهدة النصر ضد العين اليوم الثلاثاء 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا HD يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

بث حي KORA GOAL مشاهدة النصر ضد العين اليوم الثلاثاء 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا HD ويقام اللقاء بين النصر السعودي والعين الإماراتي عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبوظبي، والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

بث حي KORA GOAL مشاهدة النصر ضد العين اليوم الثلاثاء 18-2-2020 بدوري أبطال آسيا HD ويحتضن اللقاء بين النصر السعودي والعين الإماراتي، أرضية ملعب هزاع بن زايد في الإمارات، ويتواجد النصر السعودي في المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل العين الإماراتي المركز الرابع بدون رصيد.العين و النصر الساعة 4.55 علي قناة 4