رياضة | موعد مباراة النصر والعين اليوم| مشاهدة مباراة النضر والعين اليوم الثلاثاء 18-2-20250 بدوري أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة النصر والعين اليوم| مشاهدة مباراة النضر والعين اليوم الثلاثاء 18-2-20250 بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي نظيره العين الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2020.

ويقام اللقاء بين النصر السعودي والعين الإماراتي عند الساعة الخامسة إلا خمس دقائق بتوقيت القاهرة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة إلا خمس دقائق بتوقيت أبوظبي، والثالثة إلا خمس دقائق بتوقيت جرينتش.

ويحتضن اللقاء بين النصر السعودي والعين الإماراتي، أرضية ملعب هزاع بن زايد في الإمارات.

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ويتواجد النصر السعودي في المركز الثالث في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، بينما يحتل العين الإماراتي المركز الرابع بدون رصيد.

القنوات الناقلة لمباراة النصر السعودي والعين الإماراتي

تنقل المباراة التي تجمع بين النصر السعودي والعين الإماراتي على قناة Bein sports Hd 4.العين و النصر الساعة 4.55 علي قناة 4