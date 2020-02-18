رياضة | السيد حمدي يعلق على أداء مروان محسن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيد حمدي يعلق على أداء مروان محسن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث السيد جمدي مهاجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن أداء مروان محسن مهاجم القلعة الحمراء خلال الفترة الحالية.

وقال السيد حمدي، مهاجم الأهلي السابق، إن مروان محسن، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، مهاجم محطة.

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وتابع السيد حمدي خلال برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "مروان محسن لاعب من نوعية المهاجم المحطة والمدربون يتفهمون طريقته وان مهم ولكن الجماهير لن تتفهم ذلك وتحتاج تشوف أهداف".

وأضاف: "طبعا اللي مروان بيعمله مهم ولكن بخبرتي في الملاعب بانصحه أنه لازم يبقى اناني شوية ولازم يجيب أهداف".

وأتم: "ربنا يعين مروان محسن على الهجوم الذي يتعرض له"