رياضة | محمد رمضان أم محمد حماقي.. رئيس اللجنة المنظمة للسوبر يُعلن تطورات جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محمد رمضان أم محمد حماقي.. رئيس اللجنة المنظمة للسوبر يُعلن تطورات جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث سهيل العريفي رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس السوبر المصري والذى سيقام يوم الخميس بين النادي الأهلي ونادي الزمالك على ملعب محمد بن زايد بالإمارات، تحت قيادة الحكم النرويجي سيفين أودفار موين.

وتحدث العريفي حول من سيحيي الحفل بعدما أشارت تقارير خلال الأيام الماضية، عن أسماء مثل محمد رمضان او محمد حماقي.

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وقال العريفي في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": " محمد حماقي ومحمد رمضان لن يتواجدا في حفل السوبر المصري بالإمارات"

كما أعلن رئيس اللجنة المنظمة للسوبر المصري، أن اللحنة وافقت على طلب الزمالك بتغيير فندق الإقامة