رياضة | مرتضى منصور: حرب الزمالك مازالت مستمرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: حرب الزمالك مازالت مستمرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أثنى المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة النادي على روح اللاعبين وأدائهم في مباراة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي وتتويج الفريق بالبطولة للمرة الرابعة في تاريخه.

وقال رئيس النادي في تصريحاته خلال جلسته مع اللاعبين إنهم كانوا عند حسن الظن بهم ونجحوا في تمثيل الكرة المصرية بصورة رائعة.

وطالب رئيس النادي اللاعبين بغلق ملف السوبر الإفريقي والتركيز في الفترة المقبلة ومباراة الأهلي بالسوبر المحلي الخميس المقبل.

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وشدد مرتضى منصور على اللاعبين بضرورة التركيز في المباراة والثقة في حصد اللقب خاصة وأن الفريق نجح في الفوز على الترجي وهو أفضل فنيا من الأهلي مطالبا اللاعبين بالفوز وحصد السوبر المحلي.

وتابع رئيس النادي بأن حرب من يدعون الانتماء للزمالك ضد النادي لازالت مستمرة مشيرا إلى أن عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لم يستقبل الفريق بمطار القاهرة ويرفض صرف مستحقات النادي التي وصلت من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مؤخرا دون وجه حق.

وسادت الجلسة بين رئيس النادي واللاعبين أجواء الود والسعادة بالتتويج بالسوبر الإفريقي مختتمين الجلسة بقراءة الفاتحة والتركيز لمواجهة السوبر المحلي الخميس المقبل.