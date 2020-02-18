رياضة | صحيفة إنجليزية تكشف موقف "جوارديولا" النهائي من الرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صحيفة إنجليزية تكشف موقف "جوارديولا" النهائي من الرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن موقف الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، من الرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي قد تعرض للعقوبة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالإيقاف لمدة عامين عن المشاركة في البطولات القارية، بالإضافة لدفع غرامة قدرها 24.9 مليون جنيه إسترليني، بعد اختراقه قانون اللعب المالي النظيف.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس"، أن بعض الأنباء خرجت عقب قرار معاقبة السيتي، تشير إلى أقتراب جوارديولا من الرحيل عن القيادة الفني لمانشستر سيتي بنهاية الموسم الجاري.

Advertisements

وأكدت التقارير، أن جوارديولا أخبر لاعبي فريقه أنه ملتزم بتعاقده مع النادي ولن يغادر في الوقت الحالي.

كما ذكرت الشبكة، أن رحيم سترلينج، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، ينوي أيضا البقاء ضمن صفوف السيتيزنز، بالرغم من قرار الحظر.

وكان رحيم سترلينج أبرز اللاعبين اللذين ارتبط اسمهم بالرحيل عن صفوف مانشستر سيتي والانضمام إلى ريال مدريد، في ظل رغبة زين الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي بالتعاقد معه.

والجدير بالذكر، أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي يمر بمرحلة صعبة على مستوى النتائج في بطولة الدوري الإنجليزي، حيث تأخر بفارق كبير من النقاط عن متصدر البريميرليج ليفربول، ليصبح على بعد أسابيع قليلة لفقدان لقبه الذي نجح في حصده بالموسم الماضي