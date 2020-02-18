رياضة | مرتضى لعبدالله جمعة: ملكش دعوة بالأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى لعبدالله جمعة: ملكش دعوة بالأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك رسالة إلى لاعبي الفريق في اجتماعه الأخير بهم قبل السفر إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المحلي.



وطلب مرتضى في الجلسة من عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعدم الحديث عن النادي الأهلي نهائيًأ.



وقال مرتضى لعبدالله جمعة "ملكش دعوة بالأهلي، ولا بدري ولا غير بدري، كل ما بتتكلم بيعذبوا أخوك هناك".



وكان عبدالله جمعة قد احتفل عقب الفوز على الترجي بمقولة "اضرب يا بدري" مع حازم إمام زميله بالفريق في فيديو عبر حسابه على الانستجرام.



ويستعد الزمالك لملاقاة الأهلي يوم الخميس المقبل في بطولة السوبر المصري بالإمارات.

