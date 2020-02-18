الجماهير الهلالية تترقب موقف عبد الله عطيف من الكلاسكيو

الثلاثاء 18 فبراير 2020

تعرض عبد الله عطيف لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إلى إصابة خفيفة على مستوى الكاحل في المباراة التي جمعت فريقه اليوم الإثنين بفريق نادي شباب الاهلي دبي لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا لكرة القدم .

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وغادر عطيف ملعب راشد بمدينة دبي في الدقيقة الثالثة عشر بعد أن تدخل عليه عبد الله النقبي لاعب أصحاب الأرض بصورة عنيفة للغاية ما جعله يتعرض لإصابة بليغة ويغادر على إثرها الملعب ويحل بدلاً منه لاعب الوسط محمد كنو وسط ترقب من الجميع لمعرفة حجم الإصابة .

ومن المنُنتظر أن يعرف الجمهور موقف عبد الله عطيف من المشاركة في كلاسيكو الكرة السعودية المرتقب ضد إتحاد جدة يوم السبت المقبل لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

تجدر الإشارة إلى أن اللاعب عائد للتو من إصابة كبيرة وتعتبر مباراة شباب الأهلي دبي هي المشاركة الأولى لعبد الله عطيف بعد أن تماثل للشفاء وحصل على التصريح الطبي للمشاركة في المباريات من جديد .