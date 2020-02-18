بافيتيمبي جوميز.. مطرقة فرنسية تدك شباك المنافسين تباعًا

الثلاثاء 18 فبراير 2020

جوميز Advertisements

نجح الدولي الفرنسي بافيتيمبي جوميز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في قياده فريقه إلى تحقيق الفوزعلى نادي شباب الأهلي دبي بثنائية مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب إستاد راشد في دبي لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا .

وقاد جوميز الكتيبة الزرقاء لتحقيق الفوز الثاني في البطولة بعد أن سجل الهدف الاول بضربة رأس رائعة والثاني بتسديدة مركزة حيث إستغل وتابع عرضيتين خطيرتين من جانب العملاق الأزرق ليتمكن الهلال من حصد النقطة السادسة ويعزز صدارته للمجموعة .

وتمكن جوميز من حصد جائزة رجل المباراة للمرة الثانية توالياً حيث سبق وأن حصدها في الجولة الأولى بعد أن زار شباك شهر خودرو في الجولة الأولى ليتمكن من البصم على ثلاثة أهداف حتى الآن في المنافسة القارية يتصدر بهم ترتيب هدافي فريقه وهو الذي يتصدر ترتيب دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .