مدرب شباب الأهلي دبي : فخور بأداء اللاعبين ولم نكن نستحق الهزيمة

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أشاد الارجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي شباب الاهلي دبي بأداء فريقه والروح العالية التي إمتلكها اللاعبين على الرغم من الخسارة التي تعرض لها الإماراتيين بهدف واحد مقابل هدفين لحساب مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا .

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وأبدى أروابارينا حزنه الشديد على الخسارة التي وصفها بإنها غير مستحقة في البطولة حيث قال في المؤتمر الصحفي أنهم خسروا للمباراة الثانية توالياً لكن لم يكن الفريق يستحق ذلك على الإطلاق لكنها كرة القدم الأخطاء واردة وقاتلة ودائماً ما تؤثر في نتائج المباريات .

وأضاف " علينا التعلم من الأخطاء التي وقعنا فيها وتجنب حدوثها في الفترة المقبلة إذا أردنا مواصلة مشوارنا في البطولة حيث تتبقى أمامنا أربعة جولات يمكننا فيهم حصد 12 نقطة .

وأنهى " لاعبوا شباب الأهلي مطالبون بالإستمرار على نفس المنوال فيما يخص الأداء خاصةً أن الفريق لدية إستحقاقات مقبلة أهمها وأولها ضد بني ياس يوم الجمعة القادم في ربع نهائي كأس رئيس الإمارات للإحتفاظ باللقب .