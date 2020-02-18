الوداد المغربي يجدد الثقة في ديسابر ويعطيه فرصة أخيرة

الثلاثاء 18 فبراير 2020

أصدر مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بيان أكد فيه أنه يتخذ الكثير من القرارات وذلك على خلفية النتائج السلبية التي حققها النادي خلال الآونة الأخيرة .

Advertisements

وسبق وأن عقد مجلس الإدارة إجتماع طارئ مع اللاعبين الإثنين تم من خلاله إرسال زهير المترجي إلى الفريق الثاني حتى آخر الموسم الجاري بعد أن وقع في خلاف مع الجمهور ولسوء السلوك الرياضي خلال مباراة الدفاع الجديدي .

وطالب رئيس النادي سعيد الناصري من المدير الفني للفريق الفرنسي سيباستيان ديسابر الإلتزام بتشريف قميص الفريق وحصد الإنتصارات والفوز بالمباريات تباعاً والتحلي مع ذلك بالروح الرياضية والإنضباط .

وقام رئيس النادي بتذكير الفرنسي ببنود التعاقد معه للحفاظ على الهوية الفنية للفريق والمنافسة على جميع الألقاب الممكنة وهو ما وعد به ديسابر .