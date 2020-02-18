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شكرا لقرائتكم خبر عن الوداد المغربي يجدد الثقة في ديسابر ويعطيه فرصة أخيرة والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
أصدر مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد المغربي بيان أكد فيه أنه يتخذ الكثير من القرارات وذلك على خلفية النتائج السلبية التي حققها النادي خلال الآونة الأخيرة .
وسبق وأن عقد مجلس الإدارة إجتماع طارئ مع اللاعبين الإثنين تم من خلاله إرسال زهير المترجي إلى الفريق الثاني حتى آخر الموسم الجاري بعد أن وقع في خلاف مع الجمهور ولسوء السلوك الرياضي خلال مباراة الدفاع الجديدي .
وطالب رئيس النادي سعيد الناصري من المدير الفني للفريق الفرنسي سيباستيان ديسابر الإلتزام بتشريف قميص الفريق وحصد الإنتصارات والفوز بالمباريات تباعاً والتحلي مع ذلك بالروح الرياضية والإنضباط .
وقام رئيس النادي بتذكير الفرنسي ببنود التعاقد معه للحفاظ على الهوية الفنية للفريق والمنافسة على جميع الألقاب الممكنة وهو ما وعد به ديسابر .
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