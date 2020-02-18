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شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي : سنهزم سباهان وهدفنا حصد اللقب والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
تشافي هيرنانديز
أكد الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي السد القطري أن فريقه يسعى إلى الفوز على فريق نادي سباهان الإيراني في المباراة التي تجمع الفريقان في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم اليوم الثلاثاء .
وفي المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة قال تشافي أنه يعرف المنافس بصورة جيدة ويعلم قيمة وأهمية اللقاء وما يهمنا هو أن نحقق الإنتصار للتقدم في المجموعة والوصول إلى الدور المقبل ودائماً ما يكون طموح فريق نادي السد تحقيق اللقب .
وأنهى " نفكر في اللقاء الذي نقدم على لعبه ولا ننظر لأكثر من تلك المباراة خلال الآونة الحالية ولكن هذا لا يلغي الطموح الموجود بداخلي وهو حصد اللقب الذي كان قريباً للغاية من خزائن النادي الموسم الماضي بعد أن قدمنا مباريات جيدة وخرجنا من المحطات الأخيرة .
وكان السد قد إفتتح مبارياته في البطولة بالتعادل مع فريق نادي النصر السعودي بهدفين لكلاً منهما على ملعب إستاد الأمير فيصل بن فهد " الملز " لحساب مباريات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة .
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