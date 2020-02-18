خارطة تأهل الإنجليز للمسابقات الاوروبية بعد عقوبة السيتي

الثلاثاء 18 فبراير 2020

لاعبوا السيتي

عاقب الاتحاد الاوروبي لكرة القدم فريق نادي مانشستر سيتي بالغياب عن النسختين المقبلتين من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لتحدث تلك العقوبة تأثير كبير على المقاعد المخصصة للفرق الإنجليزي في النسخة المقبلة من التشامبيونزليج .

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وجاء حرمان السيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لموسمين بالإضافة إلى تغريمة مبلغ 30 مليون يورو بسبب خرق القانون الخاص باللعب المالي النظيف والتقديرات المالية الخاصة بالإيرادات الإعلانية والرعاية من عام 2012 وحتى عام 2016.

وحالياً يحتل فريق نادي مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي الذي يصعد منه كل عام أربعة فرق إلى دور المجموعات في النسخة التالية لكن ما قالته ميرور عبر موقعها الإلكتروني أن المقعد الرابع سوف ينتقل إلى صاحب المركز الخامسة في البريميرليج .

ويحتل فريق نادي شيفيلد يونايتد حالياً المركز الخامس على سلم الترتيب ويتفوق على توتنهام هوتسبيرز وإيفرتون ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون وأخيراً يأتي فريق نادي أرسنال في حال أحرز السيتي لقب كأس إنجلترا أو كأس رابطة الأندية الإنجليزية والتي بلغ مباراتها النهائية فإنه لن يصل لمسابقة الدوري الأوروبي بسبب العقوبة .

وسيشارك بدلاً من أبناء الإسباني بيب جوارديولا صاحب المركز الثامن في بطولة الدوري الإنجليزي ما يجعل اللاعبين أقرب للرحيل عن الفريق بسبب تلك العقوبة .