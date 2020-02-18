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شكرا لقرائتكم خبر عن لفتة طيبة من الاهلي للاتحاد الكويتي والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
قدم نائب رئيس مجلس إدارة الاهلي ياسر محروس هدية للأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم صلاح عيسى القناعي متمثلة في درع النادي السعودي كتذكار .
وقدم محروس الشكر والتقدير للإتحاد الكويتي للعبة بعد أن قاموا بتوفير كافة التسهيلات والكثير من الإهتمام بعناصر البعثة السعودية خلال الفترة التي تواجدت بها قُبيل مواجهة إستقلال طهران الإيراني .
وتمكن فريق النادي الاهلي من تحقيق الفوز الاول في المجموعة بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب جابر الأحمد الدولي ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة يتصدر بها ترتيب المجموعة .
وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الفريق من إقالة المدير الفني كريستيان جروس والتبديلات الإضطرارية التي أصابت اللاعبين إلى أن الثلاثة نقاط كانت من نصيب الفريق .
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