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لفتة طيبة من الاهلي للاتحاد الكويتي

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محمد أيمن 0 تبليغ

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الثلاثاء 18 فبراير 2020

قدم نائب رئيس مجلس إدارة الاهلي ياسر محروس هدية للأمين العام للاتحاد الكويتي لكرة القدم صلاح عيسى القناعي متمثلة في درع النادي السعودي كتذكار .

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وقدم محروس الشكر والتقدير للإتحاد الكويتي للعبة بعد أن قاموا بتوفير كافة التسهيلات والكثير من الإهتمام بعناصر البعثة خلال الفترة التي تواجدت بها قُبيل مواجهة إستقلال طهران الإيراني .

وتمكن فريق النادي الاهلي من تحقيق الفوز الاول في المجموعة بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب جابر الأحمد الدولي ليرفع رصيده من النقاط إلى النقطة الرابعة يتصدر بها ترتيب المجموعة .

وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي مر بها الفريق من إقالة المدير الفني كريستيان جروس والتبديلات الإضطرارية التي أصابت اللاعبين إلى أن الثلاثة نقاط كانت من نصيب الفريق .

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