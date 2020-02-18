رئيس الأهلي : نحتاج لوقفة قوية

الثلاثاء 18 فبراير 2020

رئيس الاهلي

عبر رئيس مجلس إدارة الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاهلي عبد الإله مؤمنة عن سعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه الفريق على إستقلال طهران الإيراني بهدفين مقابل هدف اليوم الاثنين على ملعب إستاد جابر الدولي بالكويت بالجولة الثانية للمجموعة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم .

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ونجح النادي الاهلي في الحصول على النقاط الثلاثة بفضل ثنائية سلمان المؤشر بعد أن سقط في الجولة الافتتاحية على يد الوحدة الإماراتي في فخ التعادل ليتصدر ترتيب المجموعة برصيد أربعة نقاط .

وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر " تستحقون الكثير نظراً للدعم المتواصل والوقفة الصادقة يحتاجها الجميع ويجب أن نشكر الجماهير الكويتية على ما قدمومه .

وأنهى " يجب أن يواصل الفريق النتائج المميزة التي قدمناها مؤخراً لإستعادة المكانة التي ينتظرها الجمهور من اللاعبين في الدوري ودوري أبطال آسيا .