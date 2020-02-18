- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يعلن تجديد تعاقده مع الفريق والان مع التفاصيل
الثلاثاء 18 فبراير 2020
عبد الله المعيوف
أعلن عبد الله المعيوف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تجديد تعاقده مع الزعيم لمدة ثلاثة سنوات مقبلة وذلك بعد فوز فريقه على شباب الاهلي دبي الإماراتي بهدفين مقابل هدف لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا .
ويعتبر المعيوف واحد من أفضل الدعامات المهمة للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو على الصعيد المحلي وكذلك الصعيد الآسيوي خلال الموسمين الأخيرين .
وفي تصريحات صحفية أبرزها المعيوف قال " الحمد لله على تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة وهذا ما كنا نحتاجه في دور المجموعات حتى الآن .
وأضاف " نطمح للحفاظ على اللقب الذي حققه الفريق الموسم الماضي فجماهير الهلال لن تقبل بالمركز الثاني وسوف نقوم بفعل كل ما بوسعنا لإسعاد الجماهير .
وأنهى " إحترمنا الخصم الإماراتي منذ البداية ولكن بسبب بعض الخلخلة الدفاعية تلقنا هدف مبكر ولكن سرعان ما ترجمنا الفرص لأهداف وجددت عقدي مع الفريق لمدة ثلاثة سنوات .
كانت هذه تفاصيل خبر نجم الهلال يعلن تجديد تعاقده مع الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.