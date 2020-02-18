نجم الهلال يعلن تجديد تعاقده مع الفريق

الثلاثاء 18 فبراير 2020

عبد الله المعيوف

أعلن عبد الله المعيوف حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي تجديد تعاقده مع الزعيم لمدة ثلاثة سنوات مقبلة وذلك بعد فوز فريقه على شباب الاهلي دبي الإماراتي بهدفين مقابل هدف لحساب مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال آسيا .

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ويعتبر المعيوف واحد من أفضل الدعامات المهمة للمدرب الروماني رازفان لوشيسكو على الصعيد المحلي وكذلك الصعيد الآسيوي خلال الموسمين الأخيرين .

وفي تصريحات صحفية أبرزها المعيوف قال " الحمد لله على تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة وهذا ما كنا نحتاجه في دور المجموعات حتى الآن .

وأضاف " نطمح للحفاظ على اللقب الذي حققه الفريق الموسم الماضي فجماهير الهلال لن تقبل بالمركز الثاني وسوف نقوم بفعل كل ما بوسعنا لإسعاد الجماهير .

وأنهى " إحترمنا الخصم الإماراتي منذ البداية ولكن بسبب بعض الخلخلة الدفاعية تلقنا هدف مبكر ولكن سرعان ما ترجمنا الفرص لأهداف وجددت عقدي مع الفريق لمدة ثلاثة سنوات .