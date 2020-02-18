شكرا لقرائتكم شريف عبد الفضيل: الكرة المصرية تُدار بـ"الصحوبية والفهلوة".. والأهلي يحتاج حجازي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد شريف عبدالفضيل، نجم النادي الأهلي السابق، أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر، لا يشبه مدرب الأهلي سابقًا البرتغالي مانويل جوزيه.
وتابع شريف عبدالفضل في تصريحات برنامج "نمبر وان على قناة النهار: "فايلر لا يشبه جوزيه وكل مدرب له طريقته الخاصة".
وأضاف: "الكرة المصرية أصبحت تدار بالصحوبية والمحبة والفهلوة".
يرى شريف عبدالفضيل، أن النادي الأهلي يحتاج للتعاقد مع أحمد حجازي وأنه حال عودته سيضيف كثيرًا لفريق القلعة الحمراء.
تابع: " أحمد حجازي تعرض لإصابات عضلية كثيرة في مصر وهذا لم يحدث خلال احترافه في أوروبا، : وسيضيف للأهلي كثيرًا حال عودته في الوقت الحالي للاهلي".
وأضاف: "عانيت من إصابات متكررة أثناء تواجدي في الأهلي، والبعض أشاع عني المعاناة من إصابة مزمنة وهو ما ثبت خطؤه، والملاعب المصرية وراء كثرة إصابات اللاعبين".
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