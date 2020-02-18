شكرا لقرائتكم الشيشنى: نظرة الناس للزمالك اختلفت بعد السوبر وهدفنا الفوز على الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قال سامى الشيشينى المدرب العام لفريق الزمالك إن جميع لاعبيه في حالة تركيز عالية قبل مواجهة الأهلى في بطولة السوبر المحلى المقرر لها الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة 7 مساء على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.
أضاف الشيشنى في تصريحات تلفيزيونية لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك أن الفريق صاحب التركيز الأكثر والثبات الإنفعالى فضلا عن تنفيذ تعليمات مديره الفني ستكون له الغلبة وسيتوج بطلا للسوبر المحلى.
أكد المدرب العام للزمالك أن نظرة الناس اختلفت تجاه الفريق الأبيض عقب التتويج بالسوبر الأفريقي بالفوز على الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في قطر موضحا أنه يثق في جميع لاعبيه في الفوز على الأهلى وإسعاد الجماهير.
أشار الشيشينى إلى انه رأى استقبال رائع من جماهير الزمالك في قطر لم يحدث منذ فترة طويلة مؤكدا أن اللاعبين مقدرين مساندة الجماهير البيضاء ولن يخيبوا ظنهم لا فتا إلى أن اللاعبين يتدربون بشكل جيد في معسكر مغلق.
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