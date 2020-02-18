«دولية فزاع» تنطلق اليوم



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت اللجنة المنظمة، رسمياً، في حفل مبسط، أمس، عن انطلاق فعاليات النسخة السادسة لبطولة فزاع الدولية للقوس والسهم، إحدى بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم، التي تقام برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، وينظمها ويستضيفها نادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة 113 رياضياً من الجنسين من 24 دولة.

وجاءت المراسم الافتتاحية وسط أجواء دافئة، بحضور ثاني جمعة بالرقاد رئيس اللجنة المنظمة لبطولات فزاع الدولية، وأوم سونج مندوب الاتحاد الدولي للقوس والسهم، ورؤساء الوفود المشاركين في البطولة.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات البطولة اليوم بإقامة 16 جولة ضمن التصفيات في مختلف الفئات على صعيد الفردي والفرقي، بحيث تنطلق الفترة الصباحية في تمام التاسعة والنصف صباحاً، والفترة المسائية في الثانية والنصف عصراً.

ورحب بالرقاد، بالمشاركين على أرض دولة السعادة والتسامح، وأكد أنها تفتح ذراعيها مستقبلة هذه النخبة من الأبطال من أجل أن نشهد معاً تنافساً رياضياً حافلاً بالإثارة من أجل الفوز بالميداليات والصعود على منصة التتويج، وفي نفس الوقت تعزيز العلاقات الأخوية وعيش أوقات لا تنسى هنا والعودة بذكريات تبقى عالقة في الأذهان طويلاً، وقال: «نرحب بالجميع في البطولة التي تعد تجمعاً رياضياً بهذا العدد الكبير من الرياضيين من دول مختلفة، وهذه مسؤولية تتوجب علينا أن نضافر الجهود لمواكبة هذه الزيادة المستمرة سنوياً، نظراً للإقبال الكبير على الحدث، ونتمنى لكم طيب الإقامة».

وتابع: «ندرك أهمية هذه البطولة بوصفها محطة مهمة قبل استضافة دبي بطولة العالم للقوس والسهم لأصحاب الهمم في العام المقبل 2021، إلى جانب كونها محطة تأهيلية للألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وهو ما يجعلنا نشهد مشاركة أفضل المصنفين العالميين في مختلف التخصصات».

وأعرب أوم سونج مندوب الاتحاد الدولي للقوس والسهم، عن سعادته بالتواجد في بطولة فزاع للقوس والسهم، بوصفها أصبحت من أكثر البطولات نمواً على المستوى العالمي بقدرتها على جذب هؤلاء الأبطال.