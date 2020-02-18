سالم عبيد: الانضمام لدوري الهواة مطروح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

يرغب فريق الموج الأزرق في الفوز بلقب أول بطولة لأندية الدرجة الثانية، وهو يحتل المركز الثالث حالياً في المنافسة برصيد 24 نقطة متساوياً مع الفلاح الثاني في عدد النقاط، فيما يتصدر الترتيب فريق كواترو برصيد 26 نقطة، ويفكر مالك النادي ورئيس مجلس إدارته سالم عبيد في ضم الفريق إلى فرق الهواة في العام المقبل، وخوض تجربة دوري الأولى. وقال عبيد إنه يأمل أن يكون ناديه ضمن أندية دوري الأولى في العام المقبل، مشيراً إلى أنه النادي الوحيد في إمارة رأس الخيمة الذي ينتمي لأندية الدرجة الثانية.

وعن فكرة النادي أوضح: «أنا رياضي وأحب كرة القدم وكنت لاعباً في فريق الجزيرة الحمراء وهداف الفريق، لكنني تعرضت لإصابة أوقفت مسيرتي فاتجهت للعمل الإداري، وكنت إدارياً في الفريق حتى إلغائه».

وأضاف: «عندما طرح الاتحاد فكرة دوري الدرجة الثانية تقدمت وأسست نادي الموج الأزرق وانتدبنا لاعبين وجهازاً فنياً، إلى جانب موظفين، والتزمنا بكل تعليمات الاتحاد من حيث عدد اللاعبين المواطنين والأجانب والمقيمين ومواليد الدولة؛ بل إن عدد اللاعبين المواطنين في الفريق هو الأعلى من بين كل أندية الثانية، كما استوفينا كل الشروط الأخرى».

Advertisements

ومضى يقول: «رغبتي وشغفي بكرة القدم جعلاني أنفق مبالغ كبيرة على هذا النادي من دون ذكر الرقم، وكان بوسعي أن أستثمر في مجال آخر، لكنني أحب كرة القدم. قد يكون النادي نفسه مشروعاً استمارياً جيداً، لكنه يحتاج إلى صبر وإلى تطوير وإلى رعاية من الشركات لاتتوفر حالياً. أنا من يصرف على النادي من الألف إلى الياء، وكنت أتوقع دعماً من الاتحاد لكن لم يصلنا شيئاً».

وزاد: «الجيد هو أن الفريق يحقق نتائج إيجابية وهو في المركز الثالث حالياً بفارق نقطة واحدة عن فريق كواترو، ولدينا أمل في المنافسة على اللقب وإنهاء الدوري في المركز الأول».

وتابع: «بنهاية الموسم سنخضع التجربة للتقييم، وفكرة الانضمام لأندية الدرجة الأولى موجودة. أعتقد أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد لأندية الهواة سيكون عاملاً مساعداً، وليس كافياً لبناء فريق ينافس على الصعود، لكنه يساعد على بناء فريق يشارك من أجل المشاركة فقط».

وكشف سالم عن رغبته في تأسيس أكاديمية بمواصفات عالمية، بحيث تكون مشروعاً استثمارياً. ويرى أن هناك حاجة إلى أكاديمية تخرج لاعبين محترفين حقيقيين وليسو محترفين بالاسم، كما يحدث الآن على حد تعبيره.

وقال: «في حال أنشأنا هذه الأكاديمية سيتم توقيع عقود مع اللاعبين الصغار الموهوبين، وتبنّيهم وتوفير الوسائل التدريبية المتطورة وخبراء أجانب، مقابل الحصول على مقابل مادي عند انتقالهم وبيعهم». وأفاد بأن الدراسة الخاصة بالأكاديمية موجودة حالياً، إلى جانب توأمة مع مؤسسة إسبانية كبيرة تعمل في مجال الأكاديميات.