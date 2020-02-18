انطلاق دورة الرخصة «C» لمدربي كرة القدم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت بمقر اتحاد الكرة بدبي محاور الدورة التدريبية لنيل الرخصة المحلية (C) لمدربي كرة القدم، التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم للفترة من 15 إلى 27 فبراير الجاري بمشاركة 27 مدرباً من مختلف أندية الدولة.

حضر افتتاح الدورة إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية وميشيل سابلون المدير الفني للاتحاد وعبدالله حسن رئيس قسم التدريب والتطوير.

وطالب النمر المشاركين بضرورة الاستفادة من محاور الدورة النظرية والعملية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم التدريبية.

ويقدم محاور الدورة النظرية والعملية نخبة من المحاضرين المحليين، فيما يشمل الجانب النظري للدورة تعريف المشاركين بدور المدرب، والفرق بين الفئات العمرية الكبيرة والصغيرة، إلى جانب تعريفهم بخصائص الواعدين، ومراحل تكوين لاعب كرة القدم، بالإضافة إلى محاضرات خاصة بالإصابات والتغذية، واللياقة البدنية للاعبين، ومحاضرات لقانون اللعبة، وتعليم المدرب كيفية التعامل مع الإعلام والمجتمع بينما يشمل الجانب العملى تعليم المهارات الأساسية للتدريب وتعريف المدرب بواجباته في الملعب خاصة مع الفئات العمرية.