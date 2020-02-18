ريبيتش يتألق مجددا ويعيد ميلان إلى سكة الانتصارات

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أضاف المتألق الكرواتي أنتي ريبيتش الضيف تورينو إلى لائحة ضحاياه، بتسجيل هدف الفوز لفريقه ميلان 1-صفر في المباراة بينهما الإثنين في ختام المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ريبيتش رصيده الى خمسة أهداف في آخر خمس مباريات في الدوري، بتسجيله هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 25، ليمنح الفريق اللومباردي فوزه الأول بعد مرحلتين اكتفى خلالهما بالتعادل مع فيرونا 1-1، والخسارة أمام غريمه انتر 2-4 بعد تقدمه بهدفين أولهما لريبيتش.

وتقدم ميلان من المركز العاشر إلى الثامن، برصيد 35 نقطة تساويا بالنقاط مع فيرونا السادس وبارما السابع، وبات قريبا من المركز الخامس المؤهل إلى الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، والذي يحتله روما (39 نقطة).

في المقابل، تلقى تورينو الخسارة الخامسة تواليا والثالثة عشرة في الموسم، ما وضعه في المركز الرابع عشر برصيد 27 نقطة.

ويعاني تورينو المتوج بطلا لإيطاليا سبع مرات آخرها موسم 1975-1976، في الفترة الأخيرة، حيث فقد 20 نقطة في آخر 10 مباريات.

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وعلى رغم تفوق الضيوف، الا ان المباراة لم تشهد العديد من الفرص المباشرة من الطرفين، وكان الحاضر-الغائب مهاجم ميلان السويدي المخضرم زلاتان ابراهيموفيتش الذي اكتفى بتسديدتين لم تثمرا (20 و78).

وأتى هدف المباراة من كرة متقنة من منتصف الملعب وصلت إلى البرازيلي لوكاس باكيتا الذي حاول التقدم لكنه خسرها، فآلت إلى زميله الإسباني سامو كاستيليخو الذي هيأها وتقدم بها على الجهة اليمنى قبل ان يمررها عرضية الى ريبيتش المتواجد عند نقطة الجزاء، فاستقبلها بتسديدة بيمناه مباشرة على يمين حارس تورينو سيلفاتوري سيريغو (25).

وهو اللقاء الثاني بين الفريقين خلال نحو ثلاثة أسابيع، بعدما تواجها في الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إيطاليا وكان الفوز لصالح الفريق اللومباردي 4-2 بعد التمديد، اثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2-2.

ملخص المباراة: