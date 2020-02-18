المغرب يبدأ الدفاع عن لقب أمم إفريقيا للمحليين بمواجهة توغو

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يبدأ المغرب حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين ("شان") التي تستضيفها الكاميرون في نيسان/أبريل، بمواجهة الوافدة الجديدة توغو، بحسب القرعة التي سحبت الإثنين في ياوندي.

وبلغ المنتخب التوغولي البطولة للمرة الأولى بتغلبه في الجولة الأخيرة من التصفيات على نيجيريا التي خسرت نهائي 2018 أمام المغرب المضيف برباعية نظيفة. وكان هذا اللقب القاري الأول للمنتخب المغربي منذ تتويجه بلقبه الوحيد حتى الآن بكأس إفريقيا عام 1976.

وسيكون المنتخبان ضمن المجموعة الثالثة، مع رواندا وأوغندا.

أما ليبيا بطلة عام 2014، فحلت في المجموعة الثانية مع جمهورية الكونغو الديموقراطية المتوجة باللقب مرتين (النسخة الأولى 2009 و2016)، مع الكونغو برازافيل والنيجر.

أما المضيفة الكاميرون التي تستعد لاستضافة كأس أمم إفريقيا 2021، فتخوض المباراة الافتتاحية ضد زيمبابوي ضمن المجموعة الأولى التي تضم مالي وبوركينا فاسو.

وتقام النسخة الخامسة من بطولة المحليين "شان 2020" في ثلاث مدن كاميرونية بين الرابع من نيسان/أبريل المقبل و25 منه.

وكان من المقرر ان تستضيف الكاميرون نسخة 2019 من بطولة أمم إفريقيا المخصصة للمنتخبات الأولى، لكن الاتحاد القاري (كاف) أعلن في مطلع العام سحب التنظيم منها على خلفية التأخر في انجاز أعمال البنى التحتية والانشاءات، إضافة الى مخاوف من الوضع الأمني.

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ومنح تنظيم البطولة حينها الى مصر، وانتهت بفوز الجزائر باللقب.

وفي ظل تقارير عن احتمال مواجهة الاتحاد الإفريقي السيناريو ذاته هذا العام، أكد وزير الرياضة الكاميروني نرسيس مويلي كومبي ان بلاده ستكون المضيفة، موضحا "هذا يقين".

في ما يأتي توزيع المجموعات:

- المجموعة الأولى: الكاميرون، مالي، بوركينا فاسو، زيمبابوي

- المجموعة الثانية: ليبيا، جمهورية الكونغو الديموقراطية، الكونغو برازافيل، النيجر

- المجموعة الثالثة: المغرب، رواندا، أوغندا، توغو

- المجموعة الرابعة: زامبيا، غينيا، ناميبيا، تنزانيا