شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عبدالفضيل: الإسماعيلي لم يكن على قدر طموحاتي والأهلي أنجح من الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف عبدالفضيل، نجم النادي الأهلي السابق، أنه أنتقل إلى القلعة الحمراء بسبب أن الإسماعيلي لم يكن على قدر طموحاته.

وقال شريف عبدالفضيل خلال تصريحات تلفزيونية: "الإسماعيلي لم يكن على مستوى طموحاتي لذلك فضلت الرحيل للأهلي و الأهلي أنجح من الزمالك وتعاقدت مع الأهلي بمكالمة واحدة من الخطيب"

وأشار شريف عبدالفضيل أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي لا يشبه مدرب الأهلي سابقًا البرتغالي مانويل جوزيه قائلا "فايلر لا يشبه جوزيه وكل مدرب له طريقته الخاصة و الكرة المصرية أصبحت تدار بالصحوبية والمحبة والفهلوة".

وأضاف شريف عبدالفضيل أن النادي الأهلي يحتاج للتعاقد مع أحمد حجازي وأنه حال عودته سيضيف كثيرًا لفريق القلعة الحمراء قائلا " أحمد حجازي تعرض لإصابات عضلية كثيرة في مصر وهذا لم يحدث خلال احترافه في أوروبا، : وسيضيف للأهلي كثيرًا حال عودته في الوقت الحالي للاهلي".

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وكشف شريف عبدالفضيل أنه عانى من إصابات متكررة أثناء تواجده في الأهلي، والبعض أشاع عني المعاناة من إصابة مزمنة وهو ما ثبت خطؤه، والملاعب المصرية وراء كثرة إصابات اللاعبين".

وكشف شريف عبدالفضيل أنه قام بتكسير "الدولايب" في غرع خلع الملابس في ملعب التتش بالنادي الأهلي بسبب قرار البرتغالي مانويل جوزيه باستبعاده من إحدى المباريات قائلا "تفاجئت بخروجي من قائمة الـ18 نهائي مش حتى من التشكيل وهو ما اثار غضبي و انتظرت خروج جوزيه من الغرفة ثم قمت بتكسير الغرفة كلها واللاعبون قاموا بتهدئتي".

ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلى بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

ويلعب الأهلى مباراته ضد الزمالك بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة فى مرمى الفريق البورسعيدى فى المواجهة التى جمعت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية فى المباراة المؤجلة بينهما