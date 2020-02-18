شكرا لقرائتكم خبر عن المدرب العام فى الزمالك: الفريق صاحب التركيز الأعلى سيحسم السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامى الشيشينى المدرب العام لفريق الزمالك إن جميع لاعبيه في حالة تركيز عالية قبل مواجهة الأهلى في بطولة السوبر المحلى المقرر لها الخميس المقبل في تمام الساعة السابعة 7 مساء على ستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

أضاف الشيشنى، في تصريحات تلفيزيونية لبرنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك أن الفريق صاحب التركيز الأكثر والثبات الإنفعالى فضلا عن تنفيذ تعليمات مديره الفني ستكون له الغلبة وسيتوج بطلا للسوبر المحلى.

أكد المدرب العام للزمالك أن نظرة الناس اختلفت تجاه الفريق الأبيض عقب التتويج بالسوبر الأفريقي بالفوز على الترجى التونسي بثلاثة أهداف مقابل هدف في قطر موضحا أنه يثق في جميع لاعبيه في الفوز على الأهلى وإسعاد الجماهير.

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أشار الشيشينى إلى أنه رأى استقبالا رائعا من جماهير الزمالك في قطر لم يحدث منذ فترة طويلة، مؤكدا أن اللاعبين مقدرين مساندة الجماهير البيضاء ولن يخيبوا ظنهم لا فتا إلى أن اللاعبين يتدربون بشكل جيد في معسكر مغلق.د

من ناحية أخرى، قال المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، إن فريق الأهلى ليس مرعبا، موضحا أن الفريق الأبيض سينتصر عليه فى لقاء السوبر المحلى المقرر له الخميس المقبل على استاد هزاع بن زايد بالإمارات.

وداعب مرتضى منصور عبد الله جمعة، ظهير أيسر الفارس الأبيض، بعد مشاهد احتفال الأخير عقب الفوز على الترجى التونسى، قائلا: "سيعذبون شقيقك فى الأهلى، ولماذا تحدثت عن الأهلى أنت وحازم إمام، ملناش دعوة بالأهلى وإلا هيعذبوا أخوك إذا استفزتهم".

وأضاف مرتضى منصور، خلال جلسته مع اللاعبين فى فيديو بثه برنامج زملكاوى الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور على قناة الزمالك: "الأهلى ليس بعبع والزمالك سيفوز عليه فى السوبر كما فعل ذلك فى وقت سابق".