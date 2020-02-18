شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى: جروس استهلك 14 لاعبا فقط من الزمالك في موسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تابع في تصريحات لقناة أبو ظبي الرياضية: "دايما مباراة الأهلي والزمالك يتم وضعها في آخر المسابقة عشان نشوف مين خد الدوري ويبقى الماتش تحصيل حاصل والمفروض يلتزموا بالجدول لأنها من البديهيات ولكنهم مش بيعملوا ده".

أوضح أن السويسري كريستيان جروس كان يستخدم 14 لاعب فقط ويهمش حوالي 15 لاعبين آخرين، وكان يعمل بمبدأ اخطف واجري، وهي مدرسة لا تناسب الزمالك.

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شدد على أنه وقت التعاقد مع الصربي ميتشو، حاولنا تلافي عيوب جروس ولم نكن نتمنى انهاء العقد معه، ولكنه اصطنع مشكلة بعدما حاول استعطاف اللاعبين وخداعهم خلال المحاضرة الفنية قبل مباراة مازيمبي، بأن أكد لهم أنه مصاب بمرض خطير وهو ما أصاب اللاعبين بعدم التركيز خلال المباراة ووتسبب في خسارة الفريق الأبيض وترتتب عليه رحيله عن تدريب الفريق.

وعن مباراة السوبر أكد أنها بطولة من 5 بطولات ينافس عليها فريقه في الموسم الحالي، ولو خسرها لن تكون نهاية العالم ، ومباراة السوبر ليس بها مقاييس ثابتة حتى لو كان مستوى أحد الفريقين عالي، ولا ترتبط بمستوى احد الفريقين على مدار الموسم، والفريقين لديهم دوافع للفوز وإمكانيات كبيرة وخبرات، متمنيا حصول فريقه على البطولة، لأنها ستكون دافع كبير قبل مواجهة الترجي الذي سيواجهه مرتين بدوري الأبطال وغير إعداد له قبل الموقعتين الإفريقيتين، قائلا: "الفوز بالسوبر تبقي ضربت عصفورين بحجر واحد".