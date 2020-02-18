شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى:الاهلي لم يفاوضني لمعاونة فايلر ومحمد صلاح سيشارك في الاوليمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، أن محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، سيكون متواجد مع المنتخب الأوليمبي خلال أوليمبياد طوكيو و أن الفريق الإنجليزي يقدم نتائج جيدة بسبب المستوي الرائع الذي يقدمه المثلث الهجومي.

وأضاف هانى رمزى خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا : "صلاح لاعب كبير وأكيد بالطبع يفكر فى المشاركة بالأوليمبياد وسنراه فى البطولة لأنه أصبح من الفئة الأولي و ما يقدمه صلاح وماني وفيرمينو هو العنصر الأساسي لتوهج ليفربول هذا الموسم، إلي جانب امتلاك الريدز مدرب مخضرم وهو يورجن كلوب و مباراة أتلتيكو مدريد ستكون صعبة على ليفربول لأن الفريق الإسباني يعمل من الجانب الدفاعي بشكل جيد، وأعتقد أن ليفربول أفضل فريق فى العالم ودوري أبطال أوروبا خادع وكل المباريات نارية، وأتمني فوز محمد صلاح وتسجيله".

وكشف هانى رمزى أنه لم يكن هناك مفاوضات رسمية من جانب مجلس إدارة النادي الأهلي للتواجد ضمن الجهاز الفني للفريق الكروي بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وأوضح هانى رمزى خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا : "جماهير النادي الأهلي رشحتني على مواقع التواصل الاجتماعي للتواجد ضمن الجهاز الفني لفايلر ولكن لم يكن هناك مفاوضات رسمية من جانب مسؤولي القلعة الحمراء شرف لي العمل داخل منظومة النادي الأهلي، وهذا بيتي، وأتمني فى يوم من الأيام أن أعمل داخل القلعة الحمراء".

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وأبدى هانى رمزى أعجابة بالمالي أليو ديانج، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عقب المستوي المتميز الذى ظهر بيه خلال الفترة الماضية قائلا " مستوي ديانج كان مفاجآة بالنسبة، وهو لاعب أصبح محور أساسي داخل صفوف النادي الأهلي، ويقوم بواجبات دفاعية وهجومية و التدوير فى الخط الهجومي الذي يقوم به فايلر أمر جيد ويخدم خطته، وهو الأمر الذي نجح فيه خلال الفترة الماضية فى بطولة الدوري الممتاز".

وأشار هاني رمزي أن الأسطورة محمود الجوهري كان مثال نموذجي للمدير الفني الكبير، وذلك خلال معاصرتي له كلاعب قائلا "تعلمت من الجوهري التفاصيل الصغيرة فى كرة القدم، إلي جانب الالتزام، وكان يحضر كل المعلومات عن المنافس ويقوم بتحفيظها للاعبين و الجوهري نجح فى الجمع بين الحزم وحب اللاعبين له، والعلاقة لم تكن بين لاعب ومدرب وكانت أكبر من ذلك بكثير، وتعلمت منه التحضير للمباريات على المستوي الفني والنفسي".

وعلق هانى رمزى على توقعة نتيجة مباريات الأهلي والزمالك قائلا "المباراة ستكون جيدة من جانب الفريقين لاسيما بعد الاستعدادات والتنظيم التى تقوم به دولة الإمارات، إلي جانب الالتزام الفني داخل الملعب سيكون عنصر أساسي فى هذا اللقاء و السوبر الأفريقي والفوز على فريق كبير مثل الترجي التونسي دافع قوي للزمالك، وعلى الجانب الأخر النادي الأهلي يسير بُخطي ثابتة بعد سلسلة الإنتصارات المتتالية فى الدوري و بالطبع أنا أهلاوي وأتمني فوز الأهلي فى المباراة والحالة الفنية للاعبين ستكون الفارق فى نتيجة اللقاء".