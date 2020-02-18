شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المنظمة للسوبر تكشف تفاصيل الممر الشرفى وتواجد حماقى ومحمد رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصرى عن حقيقة وقوف لاعبى النادى الأهلى فى ممر شرفى لفريق نادى الزمالك، خلال مباراة السوبر المحلي المقرر لها يوم الخميس المقبل، بعد تتويج أبناء ميت عقبة بالسوبر الأفريقي.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة لكأس السوبر المصرى فى تصريحات تليفزيونية قائلا: "الأهلى لن يقف ممرا شرفيا للزمالك قبل لقاء السوبر المصرى، ومحمد حماقى ومحمد رمضان لن يتواجدا فى حفل السوبر المصرى بالإمارات".

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وأشار رئيس اللجنة إلى أنه سوف تقوم بعثة نادى الزمالك بتغيير فندق إقامتهم فى الإمارات استعدادًا لمواجهة الأهلى، قائلا: "الزمالك طلب تغيير فندق إقامته فى أبو ظبى بسبب الجماهير، وهو الأمر الذى وافقت عليه اللجنة المنظمة".

ويخوض الزمالك مباراته ضد الأهلى بمعنويات معنوية مرتفعة بعد الفوز الكبير على حساب الترجى التونسى بثلاثة أهداف مقابل هدف والحصول على لقب السوبر الإفريقى للمرة الرابعة فى تاريخه، بعد غياب دام 17 عامًا، وذلك فى المباراة التى جمعتهما على ستاد الغرافة القطرى، حيث شارك الأبيض فى المباراة بصفته حاملاً للقب الكونفدرالية فى النسخة الماضية، فيما شارك الفريق التونسى بصفته بطلا لدورى أبطال إفريقيا فى العام الماضى.

ويلعب الأهلى مباراته ضد الزمالك بعد مواصلة سلسلة الانتصارات المحلية بثلاثية نظيفة فى مرمى الفريق البورسعيدى فى المواجهة التى جمعت بينهما على استاد المكس بالإسكندرية فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة السادسة للدورى الممتاز.