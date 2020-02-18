حسام غالي يدخل في نقاش حاد مع وكيل لاعبين بسبب استثمار الأهلي في محترفيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد يسري مرشد:
دخل حسام غالي نجم الأهلي وقائده السابق في نقاش حاد مع سالم محمد سالم وكيل اللاعبين أثناء مناقشة استفادة الأهلي من الاستثمار في لاعبيه الأجانب.
وحل غالي ضيفاً على برنامج "القاهرة - أبوظبي" يتحدث حول مدي نجاح الأهلي والزمالك في الاستثمار والتسويق وتحقيق المكاسب في التعاقد وبيع النجوم الأجانب.
واتهم سالم الأهلي بعدم الاستفادة من بيع أجانبه وخاصو وليد أزارو وهو ما رفضه غالي مؤكداً نجاح الأهلي في الاستفادة من مهاجمه المغربي .
وقال غالي إن وليد أزارو نجح في الاستفاد من أزارو ومن قبل فلافيو وجيلبرتو الثنائي الأنجولي الذي ساهم في تحقيق الأهلي لبطولات أفريقيا وباعه فلافيو لنادي الشباب السعودي بضعفي القيمة التي تعاقد معه بها من نادي بتروأتلتيكو الأنجولي.
وطالب غالي من وكيل اللاعبين عدم التعميم مشدداً أن التجربة لها وعليها.
ويستضيف ملعب محمد بن زايد في العاصمة الإماراتية أبوظبي مباراة الأهلي والزمالك يوم الخميس المقبل في كأس السوبر المصري بين الأحمر بطل الدوري والأبيض بطل الكأس.
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