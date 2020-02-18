"نطلب معيارا واحدا".. أمير مرتضى يعترض على موعد مواجهة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

طلب أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بالزمالك، من الاتحاد المصري لكرة القدم تحديد معايير واضحة تُطبق على كل المباريات في الدوري المصري، مطالبا بتأجيل مباراة الأهلي المقرر لها يوم 24 فبراير الجاري.

وسيلعب الأهلي أمام الزمالك يوم الخميس المقبل 20 فبراير في السوبر المصري بالإمارات، وستتجدد المواجهة بينهما في الدوري يوم 24، قبل أن يخوض الفريقان ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا في نهاية الشهر نفسه.

وقال أمير مرتضى، في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية" صباح اليوم الثلاثاء: "يجب أن يكون هناك معيار واحد، اتحاد الكرة قام بتأجيل مباراتين للأهلي والزمالك في الدوري عند الجولة الأخيرة لدوري الأبطال".

وأضاف: "اتحاد الكرة اتخذ من نفسه هذا القرار ولم يُطلب منه ذلك، حيث رأى أن التأجيل من مصلحة الفريين حتى لا يضع عليهم عليهم ضغوط، خاصة أن الأهلي كان يحتاج الحسم في مباراة الهلال السوداني بالجولة الأخيرة".

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وأكمل: "بما أنه تم تطبيق ذلك، نتمنى من اتحاد الكرة مساندة الناديين اللذان بيمثلان الكرة المصرية في تلك المرحلة الإقصائية، نحن جاهزون للمباراة بكل تأكيد، لكن لماذا لا يحدث هذا الآن؟ لا يوجد مبرر لإقامة المباراة في موعدها".

وتابع: "هناك ازدواج للمعايير، في الموسم الماضي قام اتحاد الكرة بتأجيل 12 مباراة في الدوري ووجد الدعم من كل الأندية والزمالك لم يعترض، وبالتالي من المفترض تكرار نفس الوضع خاصة في تلك المرحلة الحاسمة بدور الـ8".

وأوضح: "أي مباراة يتم تأجيلها من شأنها إزالة الإجهاد والضغط والإصابات من اللاعبين، ونتمنى أن نجد الدعم تجاه الناديين في البطولة الإفريقية".

وأكمل: "تركيزنا في إفريقيا ولم نستسلم في الدوري (مرميناش الفوطة)، خاصةً أن العام الماضي قال الجميع إن الزمالك حسم الدوري، لكن لم نُوفق في النهاية بسبب ظروف خارجية لها علاقة باتحاد الكرة السابق أثرت علينا بشكل مباشر".

وأتم المشرف العام على الزمالك قائلا: "نعم الزمالك لم يُتوج بلقب الدوري المصري إلا 12 مرة، لكن عندما تجد أن الفريق حصد 13 بطولة إفريقية، ستعلم أن هناك مشاكل في المسابقة المحلية".