ملف الإثنين..الأهلي يعلن قائمته للسوبر.. وديل بييرو يشيد بمحمد صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد اليوم الإثنين الموافق 17 فبراير 2020 العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:

ميدو: أختلف مع مرتضى منصور.. ولكنه مُخلص للزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أحد الأشخاص الذين أخلصوا للقلعة البيضاء.

لأول مرة.. ميدو يكشف عن حوار "لائق للأهلي" مع طارق سليم.. وأمنية صالح

كشف أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق عن تفاصيل حديث دار بينه وبين طارق سليم أحد أساطير النادي الأهلي.

كأس العرب للشباب.. موريتانيا تعبر الكويت.. وفوز مثير لمدغشقر على جيبوتي

تغلب منتخب موريتانيا على نظيره الكويتي 2 /صفر اليوم الاثنين على استاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، ضمن المجموعة الأولى من بطولة كأس العرب لمنتخبات الشباب تحت 20 عاما.

مصدر لمصراوي: قرار استضافة استاد القاهرة لنهائي دوري الأبطال ليس في أيدينا

أكد مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، أن قرار التقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب القاهرة في يد وزارة الشباب والرياضة.

مصدر لمصراوي: أزمة بسبب "اللائحة" تواجه ملعب الأهلي والزمالك في أفريقيا

أكد مصدر مسؤول في اتحاد الكرة المصري، أن الجبلاية تواجه أزمة حالية بشأن إقامة مباراتي الأهلي والزمالك المقبلتين في دوري أبطال أفريقيا باستاد القاهرة.

طلائع الجيش يتأهل لربع نهائي الكأس وينتظر الفائز من بيراميدز والإسماعيلي

حقق فريق طلائع الجيش فوزا على مصر المقاصة، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة هدف دون رد، في لقاء ضمن منافسات دور الـ 16 بكأس مصر.

بالفيديو.. كينو لاعب بيراميدز السابق يعلن تشجيعه للأهلي أمام الزمالك

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أعلن البرازيلي كينو، لاعب بيراميدز السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، تشجيعه للنادي الأهلي في كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

بالصور.. جماهير الأهلي تستقبل بعثة الفريق في الإمارات استعدادًا للسوبر

استقبلت جماهير الأهلي المتواجدة بدولة الإمارات، بعثة الفريق، استعدادًا لمواجهة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.

"ملك ليفربول".. ديل بييرو يشيد بمحمد صلاح

أشاد أليساندرو ديل بييرو أسطورة يوفنتوس الإيطالي بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ووصفه بأنه "ملك" جديد في آنفيلد.

كاف يُعلن الموعد النهائي أمام الدول التي تريد استضافة نهائي الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" عن موعد غلق باب الترشح أمام الدول التي تُريد استضافة نهائي دوري الأبطال والكونفدرالية في النسخة الجارية.

محمد صلاح على رأس 21 لاعباً بقائمة ليفربول لمباراة أتليتكو مدريد

أعلن الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، عن القائمة التي ستطير لمدريد لمواجهة فريق أتليتكو مدريد بدوري أبطال أوروبا.

27 لاعباً في قائمة الزمالك لمباراة الأهلي بالسوبر

ضم الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني لنادي الزمالك، 27 لاعباً بقائمة الفريق لمواجهة الأهلي بكأس السوبر المصري بأبوظبي.

الاتحاد المصري يعلن.. كرة خاصة لمباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

تسلم اتحاد الكرة المصري، "كرة" تم إنتاجها خصيصا لمباراة السوبر المصري التي ستجمع بين الأهلي والزمالك في العشرين من فبراير الجاري على ملعب محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي.

"كامل العدد وعودة رمضان".. الأهلي يعلن قائمته للسوبر

أعلن رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، قائمة الفريق المسافرة إلى الإمارات، استعدادا لمواجهة الزمالك في السوبر المصري، المقرر يوم الخميس المقبل.