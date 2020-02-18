محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):
تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه تشيلسي 2 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وحسم مانشستر الفوز بهدف في كل شوط حيث تقدم المهاجم الفرنسي انتوان مارسيال بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ثم أضاف هاري ماجواير الهدف الثاني في الدقيقة 66.
الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 38 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد تشيلسي عند 41 نقطة في المركز الرابع.
وحقق مانشستر فوزه العاشر هذا الموسم مقابل ثمان هزائم وثمانية تعادلات فيما خسر تشيلسي للمرة التاسعة مقابل 12 انتصارا وخمسة تعادلات.
والغى الحكم هدفين لتشيلسي في الشوط الثاني سجلهما كيرت زوما واوليفييه جيرو بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).
كانت هذه تفاصيل خبر في لقاء "الفار".. مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي بثنائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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