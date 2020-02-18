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في لقاء "الفار".. مانشستر يونايتد يهزم تشيلسي بثنائية

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محمد اسماعيل - القاهرة - لندن- (د ب أ):

تغلب مانشستر يونايتد على مضيفه 2 /صفر اليوم الاثنين في المرحلة السادسة والعشرين من الممتاز.

وحسم مانشستر الفوز بهدف في كل شوط حيث تقدم المهاجم الفرنسي انتوان مارسيال بهدف في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول ثم أضاف هاري ماجواير الهدف الثاني في الدقيقة 66.

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الفوز رفع رصيد مانشستر إلى 38 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد تشيلسي عند 41 نقطة في المركز الرابع.

وحقق مانشستر فوزه العاشر هذا الموسم مقابل ثمان هزائم وثمانية تعادلات فيما خسر تشيلسي للمرة التاسعة مقابل 12 انتصارا وخمسة تعادلات.

والغى الحكم هدفين لتشيلسي في الشوط الثاني سجلهما كيرت زوما واوليفييه جيرو بعد الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).

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