ميدو: أختلف مع مرتضى منصور.. ولكنه مُخلص للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد أحمد حسام ميدو، المدير الفني لفريق مصر المقاصة، أن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة الزمالك، أحد الأشخاص الذين أخلصوا للقلعة البيضاء.

وقال ميدو، في تصريحات تليفزيونية أدلى بها إلى قناة "أبوظبي": "مرتضى منصور مُخلص للنادي، ويُعلي مصلحة الزمالك فوق مصلحته الشخصية".

وأضاف المدير الفني لفريق مصر المقاصة: "تولَّى منصب رئيس نادي الزمالك عددٌ من الرموز على مرّ التاريخ؛ لكن النادي مرّ بفترة صعبة ليفقد الفريق الخريطة التي بُني من أجلها".

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وتابع ميدو: "هناك أسماء كثيرة صنعت تاريخًا للنادي من أجل أن يستمر الفريق بالشكل الذي تتمناه، وعلى الجانب الآخر كان هناك بعض الأشخاص الذين انحرفوا عن المسار".

واستطرد المدير الفني لفريق مصر المقاصة: "وارد أن تكون هناك أخطاء إدارية. ورغم اختلافي؛ فبكل أمانة مرتضى منصور مخلص لنادي الزمالك، على الأقل يقضي أكثر من 8 ساعات في الزمالك، ورأيت هذا بعينَيّ".

واختتم ميدو تصريحاته قائلًا: "أعترف أن هناك أزمات ومشكلات أتمنى أن تُحل بشكل جيد؛ لكن للأمانة مرتضى منصور من الأشخاص الذين يعلون مصلحة النادي فوق مصالحهم الشخصية".