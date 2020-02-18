لأول مرة.. ميدو يكشف عن حوار "لائق للأهلي" مع طارق سليم.. وأمنية صالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشف أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك السابق عن تفاصيل حديث دار بينه وبين طارق سليم أحد أساطير النادي الأهلي.

ميدو قال في حواره مع "أبو ظبي الرياضية" :"طارق سليم حضر حفل زفافي رغم أنه من رموز النادي الاهلي، وكان هذا أمر رائع بالنسبة لي".

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ابتسم ميدو واستدرك قائلاً :"لقد أخبرني طارق سليم بشيء لم أقوله من قبل، قال لي نصاً (أنت لائق على النادي الأهلي)".

وأشار ميدو إلى أن طارق سليم أخبره وقت أن كان الأول يلعب في نادي أياكس أمسترادم أنه يحبه مثل ابنه على الرغم من كونه لاعباً سابقاً لنادي الزمالك.

وأتم مهاجم توتنهام هوتسبير السابق :"أعشق صالح سليم، لقد كان رمزاً وفخراً لكل لاعبي كرة القدم لما وصل إليه ولشخصيته الإدارية الرائعة، تمنيت مقابلته لكن لم يحدث".