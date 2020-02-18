تعرف على نتائج دور الـ 32 لكأس مصر لكرة اليد

اختتمت منافسات دور الـ 32 من بطولة كأس مصر لكرة اليد رجال، وجاءت النتائج كالتالي: فوز الأهلى على الشمس بنتيجه 22/32 22/32 فوز اصحاب الجياد على طنطا بنتيجه 18/23 فوز الجزيره على كفر الشيخ بنتيجه 20/24 فوز الزهور على القناه بنتيجه 16/27 Advertisements فوز سبورتنج على الشرطه بنتيجه 21/31 فوز بنها على الفيوم بنتيجه 20/31 فوز الاوليمبى على الداخليه بنتيجه 26/35 فوز الجيش على جزيره الورد بنتيجه 15/22

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