مانشستر يونايتد يسحق تشيلسي بثنائية في مباراة بطلها الVAR

فاز فريق مانشستر يونايتد علي نظيره تشيلسي بثنائية نظيفه، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الإثنين علي ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أحرز الهدف الأول أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد في الدقيقة 45 والأخيرة من الشوط الأول، بعد أن إستلم كرة عرضية جاءت له من بيساكا داخل منطقة

الجزاء ليستقبلها مارسيال برأسية رائعة سكنت شباك كاباليرو حارس مرمي تشيلسي.

وفي الدقيقة 65، تمكن هاري ماجوير مدافع مانستر يونايتد من إضافة الهدف الثاني لفريقه، بعد أن أستقبل كرة عرضية جاءت من ركنية ، برأسية رائعة سكنت شباك البلوز.

وشهد اللقاء إلغاء هدفين لتشيلسي ففي الدقيقة 55 من

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عمر اللقاء ألغي الحكم هدف سجله كورت زوما نجم تشيلسي ، بعد أن لجأ الحكم إلي تقنية حكم الفيديو التي أقرت إلغاء الهدف واحتساب ركلة حرة علي لاعب تشيلسي.

وفي الدقيقة 76، تم إلغاءهدف آخر لتشيلسي سجله الفرنسي أوليفيه جيرو، ولكن تلك المرة بداعي التسلل.

وبتلك النتيجة يرتفع رصيد مانشستر يونايتد ثلاث نقاط ليصل للنقطة 38 محتلا المركز السابع في ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما يتجمد رصيد تشيلسي عند 41 نقطة في المركز الرابع بالبريميرليج.