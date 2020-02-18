ميدو: أختلف مع مرتضى منصور.. ولكنه مخلص للزمالك

أدلي أحمد حسام ميدو لاعب نادي الزمالك السابق بتصريحات له مساء اليوم الإثنين علي هامش لقاء القمة المقبل بين الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات له عبر قناة أبوظبي الرياضية: " بكل صراحة ورغم إختلافي مع المستشار مرتضي

منصور في أشياء كثيره وفي طريقة إدارته إلا أن هذا الرجل مخلص لنادي الزمالك ، فهو علي الأقل يقضي أكثر من 8 ساعات داخل مقر النادي يوميًا، وأنا شاهدت هذا بعيني ".

وأضاف: " علي الرغم من وجود أخطاء وأزمات داخل النادي أتمني أن تحل بشكل أفضل ، لكنني أؤكد أن مرتضي منصور رجل مخلص للنادي ويضع مصلحة النادي أولًا ".

وأنهي ميدو حديثه : " نادي الزمالك مر عليه قامات ورجال كثيره عملو علي مصلحة هذا النادي وإعلاءه، وهناك الكثير منهم ممن حملوا الحجارة ببيدهم خلال إنشاء مقر النادي الحالي".