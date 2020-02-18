مانشستر يونايتد يتقدم علي تشيلسي بهدف في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من القمة الإنجليزية المثيرة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد، بتقدم الأخير بهدف نظيف، في المباراة التي تجمعهما اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

أحرز الهدف الوحيد أنطوني مارسيال مهاجم مانشستر يونايتد في الدقيقة 45

والأخيرة من الشوط الأول، بعد أن إستلم كرة عرضية جاءت له من بيساكا داخل منطقة الجزاء ليستقبلها مارسيال برأسية رائعة سكنت شباك كاباليرو حارس مرمي تشيلسي.

والجدير بالذكر ان نتيجة الشوط

الأول جاءت عكس النتائج والإحصاءات حيث سيطر تشيلسي علي مجريات الشوط، ووصل في أكثر من هجمة إلي مرمي دي خيا حارس مرمي اليونايتد، ولكن فشل المهاجم باتشواي في ترجمتها إلى أهداف، كما عانى البلوز بعد إصابة نجم خط الوسط نجولو كانتي ليغادر الملعب، وهو ما أعطى فرصة للاعبي اليونايتد في تبادل السيطرة.