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ليونيل ميسي أول لاعب كرة قدم يحصد جائزة لوريوس العالمية

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حصد الأرجنتيني ليونيل لاعب فريق الحالي مساء اليوم الإثنين جائزة لوريوس العالمية لعام 2019، بالشراكة مع البريطاني لويس هاميلتون بطل سباق سيارات الذي حصد نفس الجائزة.

حيث أسفرت نتيجة الأصوات التي أدلها بها كوكبة من الشخصيات العالمية الهامة، عن حصول الأرجنتيني ليونيل ميسي علي نفس

عدد أصوات لويس هاميلتون، ليحصد كلاهما نفس الجائزة بالشراكة.

وتعتبر تلك هي المرة الأولي التي يتوج بها لاعب كرة قدم بجائزة لوريس العالمية بعد إعلان ميسي التتويج بها مساء اليوم.

والجدير بالذكر أن جائزة لوريوس الرياضية العالمية هي جائزة

يتم منحها سنويا إلى الرياضيين الذين كانوا ضمن القائمة خلال السنة السابقة، وأنشئت في عام 1999 من قبل المؤسسين دايملر و ريتشمونت وبدعم من قبل شركات عالمية، وعقد المهرجان الأول في 25 مايو 2000 في مدينة مونتي كارلو , بعد ذلك بعامين تم إطلاق جوائز لوريوس الرياضية العالمية في موناكو وكان الأمير ألبرت المضيف الرسمي وبحضور نيلسون مانديلا كضيف شرف.
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