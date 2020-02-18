الصيد يفوز ببطولة السهم الماسي للقوس والسهم

توج فريق القوس والسهم بنادى الصيد ببطولة السهم الماسى والتى اقيمت منافساتها بنادى ايروسبورت ، وذلك بعد تحقيق الفريق ميداليات متنوعة فى مختلف المراحل العمرية ، وقد أسفرت نتائج الصيد عن الاتى
منافسات العمومى :
حصدت مى رضا المركز الثانى ، فيما حققت ريم منصور المركز الثالث سيدات ، بينما فاز على هانى بالمركز الثالث رجال.
منافسات القوس المركب رجال :
توج احمد فخرى بالمركز الاول ، كما حصل اسماعيل محمود المركز الثانى
منافسات القوس المركب سيدات :
فازت نانسى الجبيلى بالمركز الاول ، بينما نالت هالة الجبيلى المركز الثانى
منافسات 20سنة شباب :
توج كريم شريف بالمركز الاول ، كما حقق محمود ايمن المركز الثانى ، وحاز محمد زيدان على المركزالثالث
منافسات 20سنة انسات :
توجت رؤى خالد بالمركز الاول ، فيما حصدت جنا وائل المركز الثالث
منافسات 17 سنة ناشئين :
فاز حسين وفائى بالمركز الاول ، بينما حقق مروان عبد المنعم المركز الثانى
منافسات 17 سنة ناشئات :
حصلت ملك عبد الرحمن المركز الاول ، كما نالت نادية شريف المركز الثانى ، فيما حلت ليلى تامر فى المركز الثالث
منافسات 15 سنة ناشئين :
حقق مروان ابو حمدة المركز الثانى ، بينما حل محمد مدت فى المركز الثالث
منافسات 15 سنة ناشئات :
توجت ليلى وفائى بالمركز الاول ، وفازت هنا كريم بالمركز الثانى
منافسات 13 سنة ناشئين :
حصد يحيى احمد المركز الثانى ، فيما نال خالد الانصارى المركز الثالث
منافسات 13 سنة ناشئات :
فازت عائشة احمد بالمركز الاول ، بينما حصلت جومانة محمد على المركز الثانى ، وحققت مليكة احمد المركز الثالث
منافسات 11 سنة ناشئين
توج زياد عمرو بالمركز الاول ، فيما حصد ابراهيم طارق المركز الثانى
منافسات 11 سنة ناشئات :
توجت جاسمين عبد الحميد بالمركز الاول ، كما فازت ملك مدحت بالمركز الثانى ، وحلت خديجة احمد فى المركز الثالث
منافسات 9 سنوات :
فازت لينا طارق بالمركز الاول ، كما حققت نادية مروان المركز الثالث بنات ، بينما حصل يوسف محمد المركز الثانى بنين
منافسات 25م مفتوح قوس اوليمبى :
توجت سمية سامى بالمركز الاول ، كما فازت مريم محمد المركز الثانى سيدات ، فيما حصد محمود احمد المركز الثانى رجال.
منافسات 25م مفتوح قوس مركب :
حققت نادين يحيى المركز الاول سيدات.
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