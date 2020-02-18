الصيد يفوز ببطولة السهم الماسي للقوس والسهم

توج فريق القوس والسهم بنادى الصيد ببطولة السهم الماسى والتى اقيمت منافساتها بنادى ايروسبورت ، وذلك بعد تحقيق الفريق ميداليات متنوعة فى مختلف المراحل العمرية ، وقد أسفرت نتائج الصيد عن الاتى

منافسات العمومى :

حصدت مى رضا المركز الثانى ، فيما حققت ريم منصور المركز الثالث سيدات ، بينما فاز على هانى بالمركز الثالث رجال.

منافسات القوس المركب رجال :

توج احمد فخرى بالمركز الاول ، كما حصل اسماعيل محمود المركز الثانى

منافسات القوس المركب سيدات :

فازت نانسى الجبيلى بالمركز الاول ، بينما نالت هالة الجبيلى المركز الثانى

منافسات 20سنة شباب :

توج كريم شريف بالمركز الاول ، كما حقق محمود ايمن المركز الثانى ، وحاز محمد زيدان على المركز

الثالث

منافسات 20سنة انسات :

توجت رؤى خالد بالمركز الاول ، فيما حصدت جنا وائل المركز الثالث

منافسات 17 سنة ناشئين :

فاز حسين وفائى بالمركز الاول ، بينما حقق مروان عبد المنعم المركز الثانى

منافسات 17 سنة ناشئات :

حصلت ملك عبد الرحمن المركز الاول ، كما نالت نادية شريف المركز الثانى ، فيما حلت ليلى تامر فى المركز الثالث

منافسات 15 سنة ناشئين :

حقق مروان ابو حمدة المركز الثانى ، بينما حل محمد مدت فى المركز الثالث

منافسات 15 سنة ناشئات :

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توجت ليلى وفائى بالمركز الاول ، وفازت هنا كريم بالمركز الثانى

منافسات 13 سنة ناشئين :

حصد يحيى احمد المركز الثانى ، فيما نال خالد الانصارى المركز الثالث

منافسات 13 سنة ناشئات :

فازت عائشة احمد بالمركز الاول ، بينما حصلت جومانة محمد على المركز الثانى ، وحققت مليكة احمد المركز الثالث

منافسات 11 سنة ناشئين

توج زياد عمرو بالمركز الاول ، فيما حصد ابراهيم طارق المركز الثانى

منافسات 11 سنة ناشئات :

توجت جاسمين عبد الحميد بالمركز الاول ، كما فازت ملك مدحت بالمركز الثانى ، وحلت خديجة احمد فى المركز الثالث

منافسات 9 سنوات :

فازت لينا طارق بالمركز الاول ، كما حققت نادية مروان المركز الثالث بنات ، بينما حصل يوسف محمد المركز الثانى بنين

منافسات 25م مفتوح قوس اوليمبى :

توجت سمية سامى بالمركز الاول ، كما فازت مريم محمد المركز الثانى سيدات ، فيما حصد محمود احمد المركز الثانى رجال.

منافسات 25م مفتوح قوس مركب :

حققت نادين يحيى المركز الاول سيدات.