تكريم 46 لاعبا بنادي الصيد إجتازوا اختبار ترقي الأحزمة

قامت إدارة النشاط الرياضى بصيد أكتوبر بتكريم 46 لاعب ولاعبة بالكاراتيه الذين اجتازوا اختبار ترقى الأحزمة. جاء التكريم بحضور الدكتور محمد على مدير النشاط الرياضى ومساعده الدكتور أحمد كمال،والجهاز الفنى لفريق الكاراتيه بقيادة الكابتن محمود مطر رئيس الجهاز والدكتور شريف حامد مدير فنى النشاط بصيد أكتوبر. رئيس الجهاز والدكتور شريف حامد مدير فنى النشاط بصيد أكتوبر. والمدربون: باسم جمال ، اسامة عادل ، احمد نجيب وأحمد على إدارى الفريق.

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