شاهد هدف الوحدة “القاتل” في أربيل ضد الشرطة بدوري أبطال آسيا

ظفر الوحدة الإماراتي بفوز ثمين أمام مضيفه الشرطة العراقي بهدف دون رد، ضمن اللقاء الذي جمعهما اليوم الاثنين، في إطار الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا.
وحقق الوحدة بذلك أول انتصار له في دور المجموعات لدوري أبطال آسيا، عقب تعادله في الجولة الافتتاحية أمام ضيفه أهلي جدة.
وانفرد الفري الإماراتي بصدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى أربع نقاط، متساويًا مع فريق أهلي جدة، الذي حقق فوزًا على استقلال طهران.
وسجل هدف الوحدة الوحيد في انتصاره البلجيكي باول مبوكو، الذي اقتنص هدفاً في الوقت القاتل، قبل دقيقتين فقط من انتهاء المباراة على ملعب “فرانسو حريري” في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق.
إليكم هدف اللقاء الوحيد ..
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