جماهير كرة القدم تنحني احترامًا لـ”يورجن كلوب” بعد “لقطته” مع ليفربول أمام نوريتش

أنهى نادي ليفربول على خصم جديد على ملعبه ووسط جماهيره، وخرج من “الكارو روود” بانتصار مهم على فريق نورويتش سيتي، لحساب الجولة السادسة والعشرين من البريميرليج.

وكان بطل المباراة النجم السنغالي العائد “ساديو ماني”، والذي سجل الهدف الوحيد، والذي حقق به الانتصار رقم 25 هذا الموسم للريدز.

وكما احتفلت جماهير ليفربول بالمكسب، تفاخرت بأخلاق مدربها “يورجن كلوب”، ومدى الحب الذي يحظى به بين كافة جماهير أندية البريميرليج، حيث بات “الاحترام” هو اللغة المتبادلة بين الألماني ومتابعي كرة القدم.

وقاد مدرب دورتموند السابق ثورة “التجديد” في ملعب الأنفيلد، واستطاع تحويل ليفربول في ظرف مواسم قليلة، إلى فريق لا يخشاه فقط فرق الكرة الإنجليزية، بل عمالقة أوروبا أيضًا.

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وفور إطلاق الحكم لصافرة نهاية مباراة نوريتش ضد ليفربول، تفاجأ كلوب بمناداة جماهير الكناري عليه، من أجل التقاط الصور التذكارية معه، وبحكم شخصيته المتواضعة، قام بتلبية دعوتهم.

وقفز الألماني فوق الحاجز الموجود في الملعب واقترب من جماهير الخصم، وبالفعل أسعد بعض المشجعين المتقدمين في السن، والتقط معهم صورًا ستبقى في ذاكرة أحفادهم إلى وقت طويل.

وأظهرت جماهير نورويتش كل هذا الاحترام إلى رجل تسبب في خسارتهم لثلاث نقاط مهمة، وكبّدهم خسارة قد تعجل بهبوط ناديهم، الذي يتذيل حاليًا ترتيب أندية الدوري الإنجليزي، برصيد 18 نقطة.