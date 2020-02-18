أهداف مباراة الأهلي السعودي واستقلال طهران الإيراني فى دوري أبطال آسيا

حقق فريق أهلي جدة فوزاً هاماً فى مستهل مشواره ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بعدما تغلب امام ضيفه استقلال طهران بنتيجة 2-1، مساء اليوم الإثنين 17-2-2020 على ملعب “جابر الأحمد الدولي” بالكويت.

وتصدر فريق مدينة جدة مجموعته برصيد أربع نقاط بعد فوزه في المباراة التي أقيمت في الكويت، بفارق الأهداف عن الوحدة الإماراتي الذي حقق في وقت سابق اليوم فوزا قاتلا على ضيفه الشرطة العراقي 1-صفر.

في المقابل، بقي استقلال الثالث والشرطة الرابع على رصيدهما بنقطة واحدة، بعد فشلهما للمرة الثانية في تحقيق الفوز. وكانت مباراتا الجولة الأولى بين الوحدة والاتحاد، والشرطة واستقلال، قد انتهتا بالتعادل 1-1.

وحصل الأهلي على ركلة جزاء نفذها سلمان المؤشر سهلة على يسار الحارس حسين حسيني (17) مفتتحا التسجيل.

ومن هفوة دفاعية تمكن استقلال من تعديل النتيجة عندما خطف أرسلان مطهري الكرة وصوبها قوية على يمين ياسر المسيليم، لترتد من القائم وتواصل طريقها الى داخل المرمى (22).

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لكن الأهلي استعاد تقدمه عندما انطلق عبد الرحمن غريب على الجهة اليمنى وحوّل كرة عرضية للمؤشر، أودعها بسهولة في المرمى (29).

وواصل المسيليم تقديم الأداء اللافت الذي ظهر به في المباراة الأولى أمام الوحدة، وأنقذ ركلة جزاء نفذها فوريا غفوري في الدقيقة 41.